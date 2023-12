Fortuna Puchar Polski: Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze 2:1. Awans Portowców po dogrywce [ZDJĘCIA]

W Górniku trener Jan Urban zmieniać nic nie musiał, ale zdecydował się zaskoczyć Portowców, a przy okazji oszczędzać siły swoim graczom na kolejne mecze ligowe. W porównaniu z piątkiem – w „11” Górnika aż sześć zmian. Od początku zagrali m.in. doświadczeni Lukas Podolski i Paweł Olkowski. Za to duet środkowych obrońców tworzyli byli piłkarze Pogoni – Kryspin Szcześniak (jeden z bohaterów meczu ligowego) i Konstantinos Triantafyllopoulos.

Ledwie cztery dni wcześniej Pogoń zagrała z Górnikiem o ligowe punkty w Zabrzu. Przegrała 0:1 co odbiło się na frekwencji podczas wtorkowego spotkania. Tak mało widzów nie dopingowało Portowców od chwili otwarcia nowego Stadionu im. Floriana Krygiera.

Obaj od początku mieli dużo roboty, bo zgodnie z oczekiwaniami Portowcy przycisnęli. W 12. minucie Michała Szromnika strzałem z 18 m sprawdził Rafał Kurzawa, ale bramkarz dobrze zareagował. Po chwili kopia okazji, ale tym razem pomocnik za długo zwlekał z decyzją.

W 26. minucie Pogoń miała drugą okazję. Szybko przedostała się w okolice poola karnego, a strzał z 13 m oddał Korczakowski. Bramkarz wybił na róg. Goście przez pół godziny nie zagrozili. Valentin Cojocaru wysoko jednak wychodził przed bramkę, by szybko kasować ewentualne kontry. Ale i on by nie uratował zespołu w 33. minucie. Lawrence Ennali podawał wzdłuż bramki, ale jego koledzy nie zdołali wślizgiem sięgnąć piłki. W odpowiedzi z 16 m strzelał Fredrik Ulvestad, ale Szromnik z trudem wybił na róg.