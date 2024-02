Finał projektu "Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych". Dojść do sprawności po leczeniu onkologicznym

Głównym celem Rehabilitacji leczniczej pacjentów onkologicznych było objęcie wsparciem w zakresie rehabilitacji pacjentów będących w trakcie lub po zakończonym radykalnym leczeniu onkologicznym (z województwa zachodniopomorskiego) w wieku aktywności zawodowej. Założono, że w wyniku tego działania co najmniej 60 proc. pacjentów uczestniczących w projekcie utrzyma swoje aktualne zatrudnienie lub znajdzie pracę.

- Wykrycie nowotworu to dla pacjenta i jego najbliższych ogromny wstrząs. Równie trudnym przeżyciem jest proces, często długotrwałego leczenia. Wówczas ważne jest, aby chory nie mierzył się z tym sam, aby miał dostęp do pomocy, począwszy od psychologa i dietetyka, a skończywszy na odpowiednio dobranej rehabilitacji - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Uruchamiając ten program - mocno wspierany przez fundusze europejskie - chcieliśmy, by pacjent łatwiej doszedł do sprawności fizycznej, szybciej osiągnął równowagę emocjonalną, ale przede wszystkim by mógł powrócić do pełnej aktywności zawodowej.