Filia Przedszkola Publicznego nr 77 przez rok nadal będzie na Skolwinie

12 grudnia 2023 r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie poprzez likwidację jednej z lokalizacji (filii) mieszczącej się przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie. Z dniem 1 września 2024 r. wychowankowie Filii Przedszkola Publicznego Nr 77 mieli zostać przeniesieni do Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Karpackiej 29 w Szczecinie. Jednak wychodząc naprzeciw prośbom rodziców i środowiska lokalnego oraz mając na uwadze pełne przygotowanie Szkoły Podstawowej nr 44 do przyjęcia dzieci przedszkolnych, w tym przeprowadzenie modernizacji i dostosowanie placówki, ustalono nowy termin i przesunięto przekształcenie przedszkola na dzień 1 września 2025 r.

- Razem z rodzicami walczyliśmy o to, aby termin przekształcenia został wydłużony i udało się. Przedszkole w nowej lokalizacji będzie od 1 września 2025, a nie 2024 roku, jak miało być pierwotnie. To pozwoli przygotować nowy budynek na przyjęcie przedszkolaków i dostosowanie go do potrzeb dzieci - komentuje radna PiS Agnieszka Kurzawa