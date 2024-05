Fantom w sprawie o zabójstwo w apartamencie w Międzyzdrojach. Proces przed Sądem Okręgowym w Szczecinie

- To były takie szoty w kieliszkach po 30 mililitrów. Wypiliśmy ich kilkanaście. Potem pojechaliśmy taksówką po wódkę na staję benzynową. Ostatecznie przyszliśmy do ich apartamentu - twierdzi oskarżony.

Według jego relacji, w pewnym momencie Karolina zasnęła, a on z Anną poszli do aneksu kuchennego. Uprawiali seks. Mykhailo twierdzi, że kobieta zgodziła się na podduszanie.

- Ja mam taką fantazję o podduszaniu partnerki podczas seksu. Robiłem to kilka razy w przeszłości. Podczas seksu z Anną zrealizowałem tę fantazję. Ona wyraziła na to zgodę. Położyłem lewą rękę na jej szyi i oparł się łokciem o ścianę. Ona była wtedy przyciśnięta do ściany. To nie trwało długo, może dwie minuty. Potem zaczęła się osuwać - mówi.