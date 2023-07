Fabryka Wody w Szczecinie szuka ratowników. Zapłaci nawet za kurs

- Kwota wynagrodzenia będzie odzwierciedlać uwarunkowania rynkowe dla tego konkretnego zawodu - dodaje Zieliński.

Fabryka Wody szuka nie tylko ratowników, ale też osób, które chciałyby nabyć takie uprawnienia. Oferuje dołączenie do zespołu, stabilne warunki zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie, a także benefity przewidziane regulaminem obiektu.

- Naszą ofertę kierujemy do osób, które są ratownikami wodnymi, ale co ważne również tych, którzy takie uprawnienia chcieliby zdobyć. Szukamy osób, które uwielbiają wodę, są pełnoletnie, sprawne fizycznie oraz czują silne powołanie do pomagania innym. W Fabryce Wody ratownik wodny będzie odgrywał niezwykle ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa. Będzie chronił życie i zdrowie osób korzystających z basenów, działał w sytuacjach awaryjnych oraz udzielał pomocy w przypadkach zagrożenia - dodaje Zieliński.