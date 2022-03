Fabryka Wody w Szczecinie. Co słychać na budowie? Trwają wykończenia [ZDJĘCIA]

W Edukatorium prowadzone są prace malarskie i wykonywane podwieszane sufity, a w sali audytoryjnej (która znajduje się w kuli przedstawiającej model cząsteczki wody) trwa montaż zewnętrznego pokrycia tejże oraz podnoszenie podłogi. Natomiast na zewnątrz obiektu montowane są niecki basenowe.

Wciąż trwają też zupełnie inne prace - nad cennikiem biletów i karnetów.

- Prace w zakresie cennika są w toku. Szczegóły będą znane bliżej terminu otwarcia obiektu. Biorąc pod uwagę, że pierwsze założenia dotyczące cennika obiektu były analizowane kilka lat temu, to na dzień dzisiejszy niewątpliwie dynamika wzrostu w zakresie cen produktów i usług wpłynie na konieczność weryfikacji pierwotnie przyjmowanych założeń. Cennik musi uwzględniać koszty funkcjonowania naszego obiektu. Jednocześnie nie może w sposób znaczący odbiegać od cenników, innych tego typu obiektów w Polsce. Z uwagi na to, że analizy w tym zakresie są w dalszym ciągu prowadzone, a koszty mediów mogą jeszcze ulec zmianom, to dokładne wyliczenia będą znane bliżej momentu otwarcia obiektu - Piotr Zieliński z Fabryki Wody.