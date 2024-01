Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Rak wcześnie zdiagnozowany jest w pełni wyleczalny

- To, niestety bardzo mało - twierdzi Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego oddziału NFZ.

W naszym regionie adresatek programu jest prawie pół miliona. Ale z badania skorzystało do tej pory niespełna 17 proc. uprawnionych kobiet.

Rakowi szyjki macicy można zapobiegać. Wcześnie zdiagnozowany jest w pełni wyleczalny. Dlatego tak ważne jest, aby kobiety regularnie wykonywały cytologię. W czasie trwania Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy badanie to można wykonać bezpłatnie.

Najsłabsza realizacja programu jest w powiatach kołobrzeskim, kamieńskim i stargardzkim.

Kobiety młodsze i starsze niż adresatki programu profilaktycznego, mają prawo do bezpłatnej cytologii diagnostycznej w ramach porady u lekarza specjalisty. To on decyduje, czy takie badanie należy wykonać.

Specjaliści podkreślają, że coraz powszechniejszą metodą zapobiegania rakowi szyjki macicy są szczepienia przeciw HPV - wirusowi brodawczaka ludzkiego. Szczepienie zalecane jest w szczególności osobom, które nie rozpoczęły jeszcze współżycia płciowego. W Polsce powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV realizowany jest od ubiegłego roku i skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat.