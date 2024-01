Dziewczyny grają jazz. Warsztaty w filharmonii

Jazz Camp for Girls to próba wczesnego rozpoczęcia rozwoju muzycznego dziewcząt i danie im możliwości poznania instrumentów i gatunków muzycznych innych niż te, z którymi mają do czynienia na co dzień.

W drugim tygodniu ferii zimowych około 40 dziewcząt spotyka się w Filharmonii, żeby pracować w zespołach warsztatowych. Do każdego zespołu przydzieleni są instruktorzy – doświadczeni nauczyciele i profesjonalni muzycy. Dziewczyny mogą spróbować swoich sił na nowych instrumentach, poimprowizować i poznać się bliżej. Oprócz zajęć z tutorami mają także warsztaty jogi, radzenia sobie ze stresem, prezentacji oraz komunikacji.