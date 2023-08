Działacze PiS: to PO jest winna nielegalnym wysypiskom śmieci

- Wszystkie nielegalne wysypiska - to niestety niedopatrzenia dużych samorządów, w których Platforma ma większość. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest najbardziej proekologicznym rządem, jaki mamy od 1989 roku. W ubiegłym roku całe 3 miliardy złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafiło na budowę spalarni śmieci na terenie Polski. To jest działanie, by tych śmieci było w naszym kraju jak najmniej - powiedział Krzysztof Romianowski, radny Szczecina.