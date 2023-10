Działa już nowa wersja systemu Alert Szczecin. Zgłoś nieprawidłowości

Przypomnijmy, system został uruchomiony w 2014 r. i od tego czasu zgromadził już ponad 14 tys. użytkowników - za jego pośrednictwem załatwiono ponad 50 tys. spraw. Co można zgłaszać? Praktycznie wszystko, co rzuci nam się w oczy i przeszkadza, np. dziurę w ulicy, krzywy chodnik, uszkodzoną ławkę lub jakiś element placu zabaw, przepełniony kosz na śmieci lub jego brak - a także dzikie wysypisko czy zarośnięty skwer. Zgłoszenie takiej sprawy przez Alert Szczecin, to zaledwie kilka kliknięć. Co ważne, w aplikacji można nie tylko zgłosić sprawę, ale także obserwować postęp prac nad jej realizacją.

Nowa, ulepszona wersja systemu została stworzona na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz opinii i sugestii samych użytkowników. System, tak jak do tej pory, obejmuje bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne oraz serwis www. Ulepszone i rozszerzone zostały natomiast jego funkcjonalności, np. możliwość precyzyjnego oznaczenia lokalizacji zdarzenia na mapie, niezależnie od tego, gdzie się znajduje zgłaszający. Uszczegółowiono także zakres realizowanych spraw, rozbudowując go o kilkanaście nowych kategorii zgłoszeń, m.in. wiaty przystankowe, znaki drogowe, uszkodzone place zabaw, wraki, dzikie zwierzęta, co pozwoli sprawniej delegować poszczególne zgłoszenia do realizacji. Nowością jest także możliwość dodawania zgłoszeń bez logowania przez stronę internetową.