Dyskusja o stratach w polskiej kulturze po wojnie i o naszej przyszłości [ZDJĘCIA]

- Podczas II wojny zlikwidowano przede wszystkim polskie elity. Niemcy mówili o warstwie przywódczej, czyli lokalnych liderach z wielu dziedzin. Mówimy o zanikaniu pewnych światów. Trudno sobie wyobrazić, kim dzisiaj bylibyśmy i jaka by była Polska, gdyby ci ludzie nie wyginęli - mówi dr Krzysztof Rak, historyk dyplomacji, historyk filozofii, tłumacz, publicysta, dyrektor zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Eksperci mówili również o tym, że tamtego świata nie da się odbudować, a przyszłość nie nastraja optymistycznie.

- Mamy fatalny problem z edukacją kulturalną. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej potrzebuje umiejętności miękkich, a z tym jest problem. We współczesnych elitach brakuje kodów kulturowych, kanonów kulturowych. Mimo olbrzymiej liczby badań, które pokazują, że zajęcia z plastyki czy muzyki pomagają w poprawieniu wyników z przedmiotów ścisłych, jest w tej kwestii olbrzymie zaniedbanie. Fatalne jest to, że nie przygotowuje się kolejnych pokoleń do odbioru kultury - mówi Paweł Kotla, dyrygent symfoniczny i operowy, menedżer kultury.