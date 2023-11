Dyrektor i pracownicy MBP apelują o wyższy budżet na przyszły rok

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie na rok 2024 będzie mieć dotację 10 447 000 zł.

- Z tej dotacji raptem 3 proc. jesteśmy w stanie przeznaczyć na działalność merytoryczną, czyli statutową - mówi Krzysztof Marcinowski, dyrektor MBP w Szczecinie. - Na zakup książek możemy w przyszłym roku przeznaczyć 100 tys. zł. Na Legimi - to bardzo popularna forma czytelnictwa i czytelnicy domagali się od nas większej liczby kodów, a my nie mogliśmy przez większą część roku spełnić tego oczekiwania, dopiero po dodatkowej dotacji w wysokości 200 tys. zł, jaką dostaliśmy na działalność merytoryczną, sytuacja się trochę uspokoiła. 42. tys. zł na działalność promocyjną dla 32. filii bibliotecznych na cały rok. Prenumerata czasopism za 6 tys. zł to dla nikogo, tylko centrala może sobie kupić gazety.