Dwa domy kultury na prawobrzeżu mają stworzyć jedną instytucję kulturalną

Dzięki skonsolidowaniu dwóch jednostek oferta programowa nowo utworzonej instytucji ma być bogatsza, różnorodniejsza, a krąg jej potencjalnych odbiorców ma ulec znacznemu poszerzeniu. Siedzibami „Przystani Kultury” pozostaną obiekty przy ul. Krzemiennej 10, Racławickiej 10 oraz Goleniowskiej 67. Zachowają one nazwy własne, tj. „Krzemień”, „Klub Delta” jako rozpoznawalne i kojarzone wśród mieszkańców korzystających z ich oferty.

- Łączenia instytucji często spotykają się z niezrozumieniem i wydają się kontrowersyjne, ale w naszym przypadku wszyscy się znają i mogą ze sobą współpracować - mówi Michał Giełzak. - Zależy nam na takim rozdzieleniu zadań, żeby to był jeden mechanizm. Połączona instytucja będzie mogła wejść w nowe obszary działania na prawobrzeżu. Próbowaliśmy kiedyś zorganizować wspólnie, jako dwie instytucje, Dąbskie Wieczory Filmowe, ale nie bardzo nam to wyszło. Jednej instytucji będzie łatwiej realizować takie inicjatywy.

- To połączenie oznacza, że na 100-tysięcznym prawobrzeżu będzie tylko jeden dom kultury. Ta idea mnie niepokoi, bo jednak dwóch dyrektorów dwóch placówek mogłoby mieć różne koncepcje na prowadzenie działalności, co byłoby z korzyścią dla mieszkańców - mówi radna Urszula Pańka.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas podkreślała odmienną specyfikę Podjuch i Dąbia.

- Te dwa osiedla mają inny charakter - mówi radna. - W Dąbiu bardzo trudno zmobilizować społeczność lokalną, zachęcić do aktywności. Podjuchy to zupełnie inna bajka. Tam mieszkańcy mają swoje pomysły i ambicje, czego dowodem jest powstanie DK „Krzemień”. Połączyć te dwie odmienności to będzie trudne wyzwanie.

Uchwała w sprawie połączenia dwóch instytucji kulturalnych jest intencyjna. Właściwa uchwała ma być podjęta za trzy miesiące.

- W tym czasie planujemy konsultacje społeczne z mieszkańcami prawobrzeża, żeby im przedstawić te plany - mówi Lidia Rogaś. - Dyrektor Giełzak ma świadomość różnić między tymi dwoma osiedlami i na pewno sobie poradzi z tym wyzwaniem.