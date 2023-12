Droga do Międzyzdrojów przez Wolin już jest przejezdna

Wczoraj (czwartek) rano samochód ciężarowy przewożący śmigło turbiny wiatrowej, zahaczył o wiadukt na drodze S3 koło Wolina (dwa kilometry od Wolina). Nikomu nic się nie stało. Trasa do Międzyzdrojów była przez cały dzień zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.

- Pierwsze pojazdy odblokowaną drogą przejechały wczoraj wieczorem o godzinie 21.50 - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Co było przyczyną zdarzenie, jeszcze nie możemy powiedzieć. Trwają pomiary i wyjaśnienia. W tej chwili na miejscu policja, przedstawiciele organizatora transportu i wykonawcy drogi ustalają co mogło być przyczyną zawalenia się prefabrykowanej belki i jak do tego doszło.