Do wydania z programu rządowego "Czyste powietrze" jest jeszcze 100 mld zł

- Minęło już 2,5 roku, czyli 1/4 czasu, a na 200 tys. złożonych w całym kraju wniosków, zrealizowano zaledwie 70 tys. inwestycji - mówi Andrzej Guła z PAS. - Mam nadzieję, że to tempo przyspieszy, bo w przeciwnym razie możemy zapomnieć o czystym powietrzu.

Podkreśla, że te 200 tys. wniosków to zaledwie 6,7 proc. dziesięcioletniego planu wymian kotłów. A do wydania na termoizolację i wymianę pieców jest jeszcze 100 mld zł. I to przez najbliższe 7,5 roku. A to ponad 13 mld zł rocznie, czyli ponad miliard miesięcznie.