Dariusz Olech: Szczecin ma predyspozycje do tego, by być perłą Pomorza

W trakcie przygotowań do wyborów samorządowych zostałem wyznaczony jako osoba odpowiedzialna za konstrukcję list wyborczych, w tym za znalezienie kandydata na prezydenta Szczecina. Stoczyłem wiele rozmów z osobami, które uważam za kompetentne w tej kwestii, m.in. z przedsiębiorcami, menadżerami, biznesmenami. Zawsze od nich słyszałem: „Ja nie będę kandydował, ale uważam, że ty, Darek, powinieneś”.

Po odbyciu dziesiątek takich rozmów, wiedząc, że przy tym mam poparcie lokalnych struktur i działaczy różnych organizacji i stowarzyszeń, w których działam, zbudowany opinią osób, które uważam za autorytety, postanowiłem dać szczecinianom wybór.

Uważam, że mam mocne predyspozycje do tego, by ubiegać się o fotel prezydenta Szczecina. Jako przedstawiciel młodego pokolenia jestem w stanie wnieść świeżość i pomysł na przyszłość dla naszego wspaniałego miasta. Funkcjonuję tutaj całe życie, więc zaobserwowałem wiele kwestii wymagających zmian oraz wiele niewykorzystanych szans przy potencjale, jaki ma Szczecin. Miasto ma predyspozycje do tego, by być perłą Pomorza. Jego położenie geograficzne sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i biznesu międzynarodowego.