Dariusz Matecki: Skończył się czas, kiedy niemiecki kanclerz narzucał swoje zdanie

Czy ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w referendum 15 października?

Jestem prezesem fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, która jest jednym z około pięćdziesięciu podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej. W referendum wezmę udział jako obywatel, jako polityk Suwerennej Polski, ale również prowadzę kampanię referendalną jako prezes wyżej wspomnianej fundacji.

Jak ocenia pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

Pomysł referendum jest trafny. Pytania referendalne dotyczą kwestii fundamentalnych dla bezpieczeństwa polskich obywateli - zarówno tego fizycznego, jak i ekonomicznego. Wynik referendum będzie bardzo silnym narzędziem do negocjacji z Unią Europejską, która od wielu lat próbuje nam narzucić konieczność przyjęcia nielegalnych migrantów z Afryki i Azji. Problem stworzony przez nieodpowiedzialną politykę migracyjną liberalnych zachodnich rządów, próbują przerzucić do krajów, w których nie ma zamieszek na ulicach, w których nie płoną samochody i nie rośnie liczba napaści, rabunków, gwałtów, podpaleń, morderstw. Jako Suwerenna Polska mówimy stanowcze „nie” afrykanizacji naszej ojczyzny, nie chcemy tutaj przybyszów, którzy wprowadzą terror na ulicach znany już dzisiaj z wielu zachodnich miast. Dlatego zachęcamy naszych rodaków to pokazania jasnego stanowiska w referendum: „nie” dla nielegalnych migrantów, „tak” dla muru na polsko-białoruskiej granicy. Jednocześnie uważamy, że należy jasno podkreślić, że jako naród nie zgadzamy się na wyprzedaż polskiego majątku oraz podwyższenie wieku emerytalnego dla Polaków. Skończyły się czasy, kiedy to niemiecki kanclerz może nam zarzucać swoje zdanie w tych kwestiach.