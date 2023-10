Daniel Obajtek o atakowaniu Orlenu: niegodne, niemoralne, szkodliwe dla kraju

Przypomniał też dokument opracowany przez Zarząd ORLENU w 2015 roku, z którego wynika, że zamierzano sprzedać siedem spółek: IKS Solino, ORLEN KolTrans, ORLEN Projekt, ORLEN Ochrona, Anwil, ORLEN CUK i kompleks produkcyjny w Trzebini. - Siedem spółek to dużo? W planach było blisko trzydzieści. Był także LOTOS i Rafineria w Możejkach. Spółki te obecnie zabezpieczają interes ORLENU. Gdyby taki scenariusz się ziścił, ORLEN przestałby istnieć, nie miałby możliwości inwestowania, ani rozwoju. ORLEN to teraz ponad 300 różnych spółek, jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego - dodał.

W Świnoujściu rozpoczęła się budowa portu instalacyjnego dla farm wiatrowych. To jedna ze strategicznych inwestycji ORLENU. Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego prezes Orlenu Daniel Obajtek zwrócił się także opozycji. - Pragnę powiedzieć liderom opozycji w zakresie prywatyzacji Lotosu - to jest kłamstwo. Pragnę zaznaczyć, że aktywa Lotosu stały się integralną częścią koncernu ORLEN . Zarówno aktywa Lotosu, jak i aktywa PGNiG, stały się integralna częścią ORLENU. Jest to proces połączenia poprzez przejęcie - mówił i podkreślił, że w ten sposób skarb państwa wzmocnił swoje posiadanie w narodowym koncernie.

Przytoczył też konkretne dane dotyczące zysków ORLENU . Przez ostatnie osiem lat - jak podał prezes Obajtek - to ponad 84 mld, a w latach 2008 - 2015 to zaledwie 2,9 mld - Obecnie środki przekazane na inwestycje to 94 mld, wcześniej to zaledwie 24 mld. Środki na cele społeczne wyniosły 802 mln, poprzednio 69 mln - wyliczał.

Na koniec jeszcze raz odniósł się do krytyki, z jaką spotyka się firma. - Nie rozumiem jednej rzeczy, jako Polak, nie jako prezes ORLENU. Ta firma dba o bezpieczeństwo państwa, ta firma jest piątą firmą na świecie najszybciej rozwijająca się, jest czempionem naszej gospodarki, firmą, z której możemy być dumni. Czy jest to normalne, że atakuje się firmę, która gwarantuje Polsce bezpieczeństwo i stabilność? To jest niegodne, niemoralne i wręcz szkodliwe dla naszego kraju - podsumował.