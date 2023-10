Dąb im. asp. Policji Państwowej Stanisława Sikory będzie rósł przy Szkole Podstawowej nr 18 w Szczecinie

Honorowym gościem uroczystości będącej kontynuacją akcji Ocalić od Zapomnienia był syn zamordowanego policjanta, Romuald Sikora. Zaskoczyła go obecność oficjeli, wojewody zachodniopomorskiego, dyrektora szczecińskiego oddziału IPN, przedstawicieli Stowarzyszenia Katyń, Kuratora Oświaty...

- Myślałem, że się spotkam z młodzieżą - wyznał.

Podczas swojego wystąpienia podziękował za uczczenie ojca.

- Kiedy zamordowano tatę miałem 6 lat. Niewiele z tego okresu pamiętam. Ale nie zapomnę... - Tu przerwał wzruszony. Nie mógł już dalej mówić. - Dziękuję - zakończył.

Stanisław Sikora urodził się w 1905 r. w Młynowie na Wołyniu. W 1939 r., kiedy wybuchła wojna, pełnił służbę jako starszy posterunkowy w miejscowości Kobyla. Po agresji ZSRR na Polskę został aresztowany i osadzony w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie. Stąd zdążył wysłać do rodziny dwie karty pocztowe i list. W kwietniu 1940 r. został zastrzelony strzałem w tył głowy. Spoczywa w Miednoje. Pośmiertnie został awansowany do stopnia aspiranta. Żona również została wówczas zatrzymana - Rosjanie zesłali ją do Kazachstanu. Razem z dziećmi wróciła do Polski w 1946 r. i osiedliła w Szczecinie.