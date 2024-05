Czy będą wyłączenia prądu 7.05 w zachodniopomorskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 7.05? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 7.05 w zachodniopomorskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w zachodniopomorskim.

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki Kozia Góra 1, 1/4, 2, 5, 6, 8, 10, 10/1, 11, 11A, 11C, od 12 do 15, 17, 0016-10/12, 47/4, 48/4, 56/8, Krukowo 2, 2/1, od 3 do 12, 14, od 16 do 20, 20/3, 20/4, 101, 102, 15/12, 15/24, 15/28, 15/2, DZ10/13, Malonowo 1, 2, 2/1, od 3 do 6, 8, 8A, od 9 do 14, od 16 do 20, 20a, od 21 do 24, 64, 0085-87/1, 0085-9, 152/11.

5.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat szczecinecki Łubowo ulica Strzelecka od 6 do 8, 10, 11, 13, 14, 16, 20, Łubowo-382/18, Łubowo-488.

5.07 od godz. 8:30 do 14:30 Drężno 7.

5.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat drawski Kalisz Pomorski ulica Strzelecka 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30A, 0006 Kalisz Pomorski-43, 0083-Jasnopole-455/1.

5.07 od godz. 8:30 do 14:30

Lubieszewo , Lubieszewo-515, Zatonie 1.

5.07 od godz. 8:30 do 14:30 powiat koszaliński Śmiechów 9, 9K, 9Ł, 9T, 10 N, 10L, 10T, 100, 0004-121/26, 120/41, 120/43, 120/44, 121/25, 121/28, 121/29, 121/30, 121/31, 121/34, 121/41, 121/42, 121/46, 121/45, 123/16, 123/20, 123/26, 123/35, 123/38, 123/39, 123/46, DZ. 123/37.

5.07 od godz. 15:00 do 19:00 powiat sławieński Malechowo 27A, Niemica od 1 do 8, 8A, 28 I, 29B, 30B, od 40 do 42, 42B, 42C, 45, 51A, 55E, 237/6, 422/1, 424/2.

5.07 od godz. 8:00 do 16:00 Jarosławiec ulica Leśna 7, 9, 9/B, 11, 13, 15.

5.07 od godz. 8:00 do 14:00

Jarosławiec ulice Brzozowa, Cyprysowa, Dębowa, Jałowcowa, Kasztanowa, Klonowa, Runowa, Sosnowa, Za Lasem, Rusinowo ulice Bukowa, Bursztynowa, Calineczki, Kapitańska, Letniskowa, Morelowa, Na Wzgórzu, Perełkowa, Sosnowa, Świerkowa, Wczasowa, Wiśniowa, Złotej Rybki.

5.07 od godz. 9:00 do 14:00

powiat kamieński Rzeczyn

7.05 od godz. 8:30 do 14:00 Międzyzdroje ul. Skłodowska 43

7.05 od godz. 9:00 do 12:00 Koplino 19, 20, 21, 22,

8.05 od godz. 8:00 do 14:00 Wrzosowo 52a

8.05 od godz. 9:00 do 14:00 Szczecin Szczecin, ul. Żołnierska 1, 1a, 2, kościół, cmentarz, biletomat, Szeroka 63.

7.05 od godz. 8:00 do 16:00 Szczecin, krótkotrwałe zaniki napięcia dla ul. Sprinterska, Maratońska, Olimpijska, Kolarska, Orna 1 do 5, Nehringa 50 do 66.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Buczynowa 6 do 22 parzyste, 17 do 23 nieparzyste, dz.nr 220, 221/222.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Azaliowa dz.nr 86/3, Urodzajna 2b, 5 do 11, dz.nr 2/1, 6/6, 94/2, 95/4, 95/5, 95/8.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Orna 1, 3, dz.nr 22/1, 22/7, 22/8.

7.05 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin, ul. Różowa 9, 9a, garaże, Chłopska 73, Kolorowych Domów pawilony spożywcze, dz.nr 31/3.

7.05 od godz. 8:30 do 12:30 Szczecin, ul. Marzanny, Strzałowska 2 do 10, 37 do 42.

8.05 od godz. 8:00 do 14:00 Szczecin, ul. Zadumana 2 do 8.

8.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Modra 68, 70, 72, dz.nr 35.

9.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. 3-go Maja 1, kiosk, sklep spożywczy, biletomat, dz.nr 20/1.

9.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Miodowa dz.nr 22/19.

10.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Narożna 3.

10.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Białostocka 40b, 40c, 68, 70, 72, 76, 80, 82.

13.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Dyngusowa 8 do 11, 13, dz.nr 490.

13.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Guliwera dz.nr 7/46.

13.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, pl. Zawiszy Czarnego 3.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Nehringa 60c, dz.nr 8/20.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat policki Trzebież, krótkotrwałe zaniki napięcia dla: ul. Osada Leśna, Leśna dz.nr 21/1.

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 Police, ul. 1-go Maja 10, 12.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00 Podgrodzie 10.

8.05 od godz. 8:00 do 15:00 Pargowo cała miejscowość, koło łowieckie.

8.05 od godz. 8:00 do 16:00 Podgrodzie, ul. Podgrodzie 16, 19, 20, 23 do 23b, 23f, 31 do 36, 38, 40 do 44 parzyste, 45 do 48, 51, 52, 55, 61, 63, 67 do 73 nieparzyste, 74, 76, 80, przepompownia, przystań, dz.nr 101/12, 101/15, 101/35, 101/36, 101/62, 101/90, 101/92, 101/127, 101/141, 101/154.

9.05 od godz. 8:00 do 19:00

Siedlice, dz.86/3, 86/5, 86/6, 86/7, 88/1.

9.05 od godz. 8:00 do 15:00 Police, Ofiar Stutthofu 11 do 19 nieparzyste, 25 do 29.

11.05 od godz. 8:00 do 16:00

Uniemyśl, 68b, dz.nr 435.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Myślibórz Wielki 19P, dz.nr 346, 348 do 354, 359, 361.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat gryfiński Moryń ul. Dworcowa nr 13, 13A, 13B, 15C, 18

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 Mętno działka numer 137/2

9.05 od godz. 8:00 do 14:00 Pniewo, ul. Gryfińska 30m, 30o, dz.nr 395/3.

9.05 od godz. 8:00 do 15:00 Banie ul Baniewicka (cała ulica) ,Banie ul Dworcowa nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 , stacja Paliw HIL-GAZ,

9.05 od godz. 9:00 do 13:00

Mętno działka numer 55/3

10.05 od godz. 8:00 do 14:00 Mieszkowice ul Jagiellońska sklep biedronka

13.05 od godz. 9:00 do 13:00 Witnica działki numer: 47/10, 47/1 oraz Osiedle Parkowe 2A,

14.05 od godz. 9:00 do 15:00 Witnica działki numer: 47/10, 47/1 oraz Osiedle Parkowe 2A,

16.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat stargardzki Burhaga oraz Boguszyce

7.05 od godz. 8:30 do 14:30 Siwkowo

9.05 od godz. 8:30 do 9:00 Siwkowo

9.05 od godz. 13:30 do 14:00 miejscowość Warchlinko

9.05 od godz. 8:30 do 9:00 miejscowość Warchlinko

9.05 od godz. 13:30 do 14:00 Odbiorcy zasilani ze stacji nr 3216 Warchlin PGR i nr 774933 Warchlino Osiedle

9.05 od godz. 9:00 do 13:30 Żarowo ul Lawendowa działki numer 365/1, 365/5, 363/1

10.05 od godz. 8:30 do 14:00

Witkowo ul Różana działka 908/17

13.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bielkowo ul Spokojna nr 2 i 6

14.05 od godz. 8:30 do 14:30

Żarowo działka numer 103/7 , 103/6

16.05 od godz. 8:00 do 12:00 Żarowo działka numer103/37

16.05 od godz. 10:00 do 14:30 powiat goleniowski Maszewo budynki na ulicy 8 Marca nr. 17, 18, 18A, 18E, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 29, 29A, 29B, 29C.

7.05 od godz. 9:00 do 12:00 Pogrzymie

8.05 od godz. 9:00 do 14:00 Białuń ul. Agrestowa 8, 10, 12, 14, 15, 11, 7, 5 (działka 122/25), 1, działki 122/17, 122/22, 122/23 (m. Białuń cała ulica Agrestowa).

10.05 od godz. 8:00 do 11:00 Danowo 29A, 29, 28A, 28, 27, 26, 25, 24, 15, 16, kościół, 19, 32, 17, plac sołecki, 30, 30B, 31

10.05 od godz. 9:00 do 14:00

Rurzyca ul. Goleniowska 138D

10.05 od godz. 12:00 do 14:00 Tarnowo 1A, 1, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.. - hydrofornia, 21, 21/4, 19, 20, 1B, 18, 17B, 17A, 16 - sklep, KOŚCIÓŁ, 15a, 15 - świetlica wiejska, 14a, 14b, 13a, 13b, 12a, 12b, 11a, 11b, 10, 9, 8, 7, 6, 6A, 5, 4, 3, 2A, 2b

14.05 od godz. 9:00 do 14:00 Rożnowo Nowogardzkie budynki nr. 22A i 23

14.05 od godz. 9:00 do 11:00 powiat pyrzycki Miedzyń, Żarnowo, Jedlice, Brzostowo

9.05 od godz. 8:30 do 10:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

