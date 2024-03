Czworo dzieci przygniecionych przez gałąź. Wypadek na wycieczce do lasu

Do groźnego wypadku doszło podczas wycieczki grupy przedszkolaków do lasu w Nadleśnictwie Klęskowo w prawobrzeżnej części Szczecina. Potężny konar drzewa przygniótł pięcioro dzieci w wieku 3-4 lata. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło podczas przerwy - przedszkolaki miały czas na wypoczynek. Piątka dzieci przysiadła wtedy na leżącym na wzniesieniu ułamanym jakiś czas temu konarze drzewa.

- Kiedy dzieci usiadły pień, ten się sturlał przygniatając maluchy - informuje nadkom. Anna Gembala, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Nasza rozmówczyni zastrzega, że to są jedynie wstępne ustalenia. Na miejscu wciąż trwa akcja służb, które ustalają rzeczywisty przebieg wydarzeń.

Wiemy na pewno, że jedno dziecko nie doznało żadnych obrażeń. Niestety pozostała czwórka ma tzw. potłuczenia ogólne. Dlatego zdecydowano się na przewiezienie poszkodowanych do szpitali. Jak się dowiedzieliśmy, dzieciom nie zagraża niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

Do wypadku doszło w piątek (29 marca) około godz. 10.