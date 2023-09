Cztery zespoły zagrają dla Roberta Dymkowskiego. Do Szczecina zjedzie wiele gwiazd

Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a Twoje lekarstwo powinno być pożywieniem. Te słowa Hipokratesa najlepiej obrazują nasze zaangażowanie w to wydarzenie. Niech też będą inspiracją dla wszystkich kibiców. Robert był kiedyś lekarstwem Pogoni, żywił kibiców czy klub. Teraz to on potrzebuje naszego wsparcia, obecności. Wszystkich zapraszam na sobotę. Przeżyjmy to wspólnie z legendą klubu – mówi Maciej Stolarczyk, kolega z boiska i jeden z organizatorów wydarzenia pod nazwą „Gramy dla Dymka”.

Początek imprezy od godz. 17, ale bramy stadionu otwarte będą od 15. Będzie zlot starych samochodów, kibice będą mogli wejść do autokaru Pogoni, na najmłodszych czekają dmuchańce, a dla wszystkich catering. To, co niepokoi, to średnie zainteresowanie fanów. W środę rano wykupionych było ok. 7 tys. biletów-cegiełek. Nie ma co się wstrzymywać z zakupem, bo przekroczenie bariery 10 tys. - pozwoli na otwarcie dodatkowej trybuny.