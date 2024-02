Część parkingu pod Trasą Zamkową już jest zamknięta. Wkrótce ruszą prace [ZDJĘCIA]

Remont parkingu pod Trasą Zamkową jest podzielony na trzy etapy. W ramach pierwszego, zmodernizowana zostanie część zachodnia - już jest niedostępna dla kierowców. W pierwszej kolejności wykonawca wyrówna teren. Potem wykona nowe oświetlenie, nawierzchnię dróg manewrowych i miejsc parkingowych oraz nowego zjazdu na parking - z dowiązaniem do ul. Panieńskiej.

Co ważne, przy okazji przebudowany zostanie chodnik i droga rowerowa będące w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego wjazdu na parking. Dzięki temu piesi będą nareszcie mogli przejść bezpiecznie ze Starego Miasta w kierunku Wałów Chrobrego - obecnie trotuar w kilku miejscach kończy się ślepo, co zmusza przechodzących do wejścia na ścieżkę rowerową lub jezdnię.