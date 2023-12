Czego spodziewają się pracownicy od pracodawców? Paczek lub premii świątecznych

– Prezenty od pracodawców przygotowane z okazji świąt, czy to w postaci wspólnego spotkania, premii czy paczek, spełniają kilka celów - zauważa Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personnel Service. - Wyrażają wdzięczność za ciężką pracę i zaangażowanie, stanowią podsumowanie całego roku, ale też wzmacniają pozytywne relacje w zespole i budują lojalność. Z punktu widzenia pracownika, zwłaszcza w obliczu wciąż wysokiej inflacji, najmilej widziana jest premia, ale pracodawcy mają różne pomysły na dodatki. Te popularne to m.in. kosze prezentowe, bony podarunkowe do popularnych sklepów czy nawet prezenty w postaci rocznych subskrypcji lub członkostwa w klubach sportowych.

Przed świętami Bożego Narodzenia wiele firm decyduje się na przyznawanie dodatków świątecznych dla swoich pracowników. Najczęściej są to paczki wypełnione różnego rodzaju produktami lub premie finansowe do wydania na świąteczne zakupy. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że obdarowywanie pracowników właśnie w okresie Bożego Narodzenia to najpopularniejszy rodzaj benefitu. Decyduje się na niego niemal 6 na 10 firm, które właśnie w taki sposób uzupełniają podstawowe wynagrodzenie zatrudnionych. Na paczki i premie świąteczne decyduje się 64 proc. średnich firm, 58 proc. małych i 56 proc. dużych.