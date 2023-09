Co stało się z Sebastianem Sierpińskim? Trwa śledztwo prokuratury

Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieudzielenia pomocy. To przestępstwo zagrożone do trzech lat więzienia. Prokuratura nie zdradza, czy zmieni kwalifikację czynu. Według naszych informacji, aresztowany mężczyzna nie ma zarzuty zabójstwa. Nie wiadomo, co z zaginionym mężczyzną.

Poszukiwania Sebastiana trwają od dwóch lat. Zaginął w dziwnych okolicznościach. Do przełomu doszło w tym tygodniu, gdy policjanci zatrzymali jedną osobę. Wcześniej przez kilka godzin przeszukiwali posesję w Wirówku pod Gryfinem. W środę sąd zgodził się na areszt dla podejrzanego.

- Na tę chwilę nie ujawniamy szczegółów - mówi nam prokurator Joanna Biranowska-Sochalska.

Jak dodaje, być może więcej informacji poznamy w przyszłym tygodniu.