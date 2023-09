Cięcia w komunikacji miejskiej w Szczecinie to nie jest dobra droga

Przypomnijmy, że z powodu braku motorniczych mocno ograniczono kursowanie tramwajów linii "8" i "11". Sprawa wywołała ogromne emocje wśród mieszkańców, stąd spore zainteresowanie polityków.

Działanie prezydenta Szczecina dotyczące komunikacji miejskiej skrytykowali radni PiS. Według nich prezydent zrobił błąd, nie uwzględniając ich wniosków o wzrost nakładów na komunikację miejską. Radni PiS proponują, aby prezydent przeznaczył pieniądze na podwyżki dla motorniczych z rządowej subwencji wyrównującej dochody z podatków. Zapowiedzieli również kontrolę w Tramwajach Szczecińskich, aby sprawdzić, w jakich warunkach pracują motorniczy.

- Jest taki żart, że Szczecin to wioska z tramwajami. Tylko że tramwajów już nie ma. My wielokrotnie proponowaliśmy, aby więcej pieniędzy przeznaczać na komunikację przy okazji nowelizacji budżetu. Prezydent z radnymi Koalicji Obywatelskiej umyślnie doprowadzili do zapaści komunikacji miejskiej. Tak źle w historii miasta nie było. Mieszkańcy mają dość. Autobusy są przepełnione, w tramwajach nie ma klimatyzacji, są za to spóźnienia, pełno niewyjazdów. Od dawna wiemy, że spółka Tramwaje Szczecińskie wymaga dofinansowania. Mają być środki na utrzymanie taboru, ale muszą się znaleźć na podwyżki - mówi Maciej Ussarz, radny PiS.