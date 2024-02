Chemik wygrał swój mecz w zaledwie 69 minut. Policzanki nadal są liderkami

To niemal rekordowy krótki czas trwania pojedynku w ekstraklasie. Chemik wygrał kolejne partie do 16, do 13 i ponownie do 16. Pierwszy set był „najdłuższy” w niedzielne popołudnie. Trwał zawrotne 25 minut.

Najskuteczniejsze w szeregach gospodyń były Elizabet Inneh-Varga oraz Natalia Mędrzyk. Obie te siatkarki zdobyły po 17 punktów. 10 oczek dołożyła Iga Wasilewska. Szybkie zwycięstwo za 3 punkty zawsze cieszy, zwłaszcza, że UNI to zespół z górnej połówki tabeli. Natalia Mędrzyk została MVP spotkania. Miała 54 procent skuteczności w ataku.

Na szczycie Tauron Ligi nadal są więc policzanki, które w 19 meczach wygrały 17 razy. Chemik jest też niepokonany na wyjazdach.

24 lutego policzanki zagrają na parkiecie Grot Budowlanych Łódź (5. pozycja w tabeli Tauron Ligi). Start o godz. 19. Do końca sezonu zasadniczego pozostały trzy serie spotkań.

Grupa Azoty Chemik Police - UNI Opole 3:0 (25:16, 25:13, 25:16)

Chemik: Mędrzyk, Inneh-Varga, Kowalewska, Wasilewska, Korneluk, Grajber (l) oraz Fedusio.