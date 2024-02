Chcesz zdobyć ciekawy i konkretny zawód? Dni otwarte SOSW w Szczecinie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Szczecinie zapraszają rodziców, uczniów oraz nauczycieli, placówek kształcenia specjalnego i placówek integracyjnych na zwiedzanie Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Szczecinie.

- 13 marca 2024 roku organizujemy Dzień Otwarty Ośrodka. W tym dniu odbędzie się też turniej zadań rozmaitych, w którym każdy z zainteresowanych nauką w naszej szkole może wziąć udział - mówi pani Dorota Beik, kierownik warsztatów szkolnych. - Jeśli ktoś chciałby odwiedzić naszą placówkę, prosimy o zgłoszenie telefoniczne 91 48 45 194 - dodaje. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Czesława Piskorskiego to publiczna placówka dla młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia. Uczą się tu uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W 2021 roku utworzono klasy dla uczniów ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej. W Ośrodku znajduje się Branżowa Szkoła I stopnia nr 12, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 oraz internat, w którym przebywa młodzież mieszkająca poza Szczecinem.

Placówka posiada świetnie wyszkoloną kadrę, bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, profesjonalnie wyposażone pracownie, salę gimnastyczną, salę do zajęć sportowych i integracji sensorycznej, salę terapii światłem i dźwiękiem, siłownię, pracownie komputerowe, dostęp do Internetu, bibliotekę z bogatym księgozbiorem i czytelnią, świetlicę, stołówkę oraz aulę. W Ośrodku uczniowie mogą liczyć na opiekę pielęgniarki, specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Ośrodek oferuje całodzienne wyżywienie we własnej stołówce. W roku szkolnym 2024/2025 w Branżowej Szkole I stopnia nr 12 planujemy kształcenie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zawodach:

KUCHARZ,

CUKIERNIK,

PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII,

PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA,

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ,

PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA,

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE, OGRODNIK,

TAPICER. Uczniowie ze spektrum autyzmu z normą intelektualną mogą zdobywać zawód KUCHARZA, STOLARZA, OGRODNIKA.

Nauka na wszystkich kierunkach trwa 3 lata, klasy liczą do 16 uczniów. Podstawa programowa obejmuje przedmioty ogólnokształcące, teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zajęcia praktyczne, które odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz w różnych szczecińskich zakładach pracy w ramach dualnego systemu kształcenia.

- Nasi kucharze odbywają praktyki w stołówkach szkolnych oraz w kuchni hotelu „Willa Flora”, cukiernicy - w cukierni „Filipinka”, stolarze i tapicerzy w zakładzie produkującym meble „Verdi meble”, krawcy - w zakładzie odzieżowym „Maxima Ewa Daniłowicz ”, ogrodnicy - w ramach współpracy szkół w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego hotelarze – w hotelach szczecińskich: „Vulcan”, „Willa Flora”, „Grand Fokus”, „Zamek” oraz „Fokus” - wylicza Dorota Beik. Przez trzy lata uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe na wybranym przez siebie kierunku kształcenia. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 młodzież przystępuje do egzaminu zawodowego. Egzaminy są organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Szkoła jest Certyfikowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym części praktycznej dla zawodów takich jak: cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, stolarz, krawiec, pracownik pomocniczy krawca oraz tapicera. Uczniowie mogą również zdawać egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 przygotowuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. W ramach przysposobienia do pracy uczniowie zdobywają umiejętności zawodowe w zakresie kucharstwa, krawiectwa, ogrodnictwa oraz umiejętności dekoracyjno-techniczne i ceramiczne. Uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Nauka w szkole trwa 3 lata. Klasy liczą od 4 do 8 uczniów.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Szczecinie może poszczycić się własnymi tradycjami, organizacją wielu cyklicznych imprez, konkursów i wydarzeń oraz ścisłą współpracą ze społecznością lokalną. Relacje z wielu wydarzeń można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.sosw2.szczecin.pl oraz na profilu Facebook. - Uczniowie czują się w naszym Ośrodku bezpiecznie i chętnie odwiedzają nas nawet po wielu latach od ukończenia szkoły - podkreśla pani Dorota Beik. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 2

ul. Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin

KONTAKT:TEL. 91 48 45 194,

e-mail: [email protected]

Wideo Dziennik Zachodni / Reportaż Śląski Związek Rolników Strajk