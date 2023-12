Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 29.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (29.12 15:03) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat koszaliński

Sierakowo Sławieńskie.

od 22.12 godz. 10:42 do 29.12 godz. 16:30

Sierakowo Sławieńskie od 37 do 40, od 42 do 45, od 47 do 50, od 52 do 55, 275/5, Sierakówko 1, KOL..

29.12 od godz. 14:00 do 18:00

Chałupy, Czersk Koszaliński, Konikowo ulice Budowniczych, Elektryków, Liliowa, Projektantów, Wiosenna, Niekłonice, Świeszyno ulice Akacjowa, Dębowa, Magnoliowa.

29.12 od godz. 8:00 do 17:00

powiat stargardzki

Odbiorcy zasilani ze stacji Kicko Wieś nr 3170, Kicko Letnisko nr 3993, Stara Dąbrowa Kolonia 1 nr 3169, Kicko Kolonia nr 3975, Kicko Ranczo nr 3056

29.12 od godz. 15:00 do 16:00