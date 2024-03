Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 26.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (26.03 14:05) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat policki

Police, ul. Spółdzielcza dz.nr 314/7, 314/67, 314/68, 314/71.

27.03 od godz. 8:00 do 15:00

Tanowo ul. Jeziorna 119A.

28.03 od godz. 8:00 do 15:00

Przylep dz.nr 7/93.

28.03 od godz. 8:00 do 15:00

Przęsocin, dz.nr 65/32, odbiorcy zasilani ze złącza nr 0163194.

29.03 od godz. 8:00 do 15:00

Police ul. Energetyków 6, dz.nr 3074/4.

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

Przecław nr 113.

10.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin

Szczecin, ul. Janka Muzykanta 4, 6 do 21, 22 do 24f, 26, 28 do 30, przepompownia.

27.03 od godz. 8:00 do 14:00