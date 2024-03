Biszkopty maczane w azocie oraz inne atrakcje na Dniach Otwartych ZUT [ZDJĘCIA]

- Te biszkopty zanurzamy w ciekłym azocie i sprowadzamy je do bardzo niskiej temperatury, dlatego przy przegryzaniu z ust uwalnia się bardzo dużo pary - mówi Adam Matlak ze Studenckiego Koła Naukowego "Alchemicy".

Dni Otwarte to także okazja, żeby zajrzeć do laboratoriów i pracowni na co dzień niedostępnych. Można wziąć udział w warsztatach tworzenia paprykarzu ZUT czy kawioru z kawy (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa), warsztatach rysunku, malarstwa i rzeźby na Wydziale Architektury, gdzie będzie można również stworzyć wirtualnie, a potem wydrukować, swój własny model budynku.

Na Wydziale Informatyki można wziąć udział w wyścigach odkurzaczy Roomba, a matematyki tańcem uczy dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, prof. Arkadiusz Telesiński. Na tym samym Wydziale pani profesor Hawrot - Paw pokaże, że z glonów można stworzyć paliwo do samochodów czy ogrzania domu, a także paszę dla zwierząt.

Dni Otwarte odbywają się 6 i 7 marca.