Bio-Produkty Sp. z o.o. Najlepsze produkty dla profesjonalistów i początkujących ogrodników

Wyroby ATHENA produkowane są nieprzerwanie od 1992 roku przez szczecińską firmę Bio-Produkty Sp. z o.o. ze Szczecina. ATHENA to podłoża torfowe, nawozy ekologiczne oraz produkty do ściółkowania takie jak kora czy kolorowa zrębka. Cechuje je wysoka jakość i co szczególnie cenią klienci - powtarzalność.

- Surowce do ich produkcji pozyskiwane są z czystych, nieuprzemysłowionych terenów. Wieloletnie doświadczenie, rozbudowa procesów technologicznych oraz stała kontrola sprawiły, że produkty są wysoko cenione przez ich użytkowników. Najwyższa jakość oraz sprawna logistyka zaowocowały stałą współpracą z wieloma wymagającymi odbiorcami. Początkujący ogrodnik lub profesjonalista korzystający z produktów ATHENA przekona się, że posadzenie drzew, owoców, warzyw stanie się dużo prostsze – mówi Michalis Apostolu, przedstawiciel firmy.

Indywidualne podejście i dobrze zaplanowana logistyka to atuty firmy, które w połączeniu z akcjami promocyjnymi sprawiły, że oferowane przez nią produkty są rozpoznawalne w całym kraju. ATHENA co roku bierze udział w największych targach ogrodniczych oraz przeprowadza akcje medialne: to reklamy w radiu, telewizji, lokowanie produktu w programach ogrodniczych. ATHENA występuje także w gazetkach reklamowych największych sieci handlowych.

Ale ATHENA stawia też na budowanie dobrego wizerunku wspierając lokalne biznesy i angażując się w liczne akcje charytatywne – to pomoc domom dziecka, działania na rzecz ubogich i współpraca z parafiami.