Bezpłatne badania na Dzień Babci. Babciu zadbaj o swoje serce

Oprócz tego dziadkowie mogą także wykonać badanie glukozy. To ważne, bo cukrzyca przez długi czas "nie boli", ale niestety skutecznie niszczy organizm. Powoduje utratę wzorku, zaburzenia funkcjonowania nerek, często jest przyczyną amputacji kończyn dolnych. Bezpośrednio związana jest z występowaniem zawałów serca i udarów mózgu. Badania glukozy powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w roku. Stężenie glukozy na czczo, u zdrowej osoby, nie może przekraczać 100 mg/dl.

- Oferujemy badania, które mogą pomóc wykryć nieprawidłowości przed wystąpieniem objawów choroby - tłumaczy Artur Gabrysiak, specjalista ds. medycyny laboratoryjnej Grupy American Heart of Poland.

Równie ważne jest oznaczenie cholesterolu całkowitego. Przypomnijmy, cholesterol jest niezbędnym składnikiem tłuszczowym w naszym organizmie. Niestety jego nadmiar odkłada się w tętnicach co powoduje ich zatykanie - rozwój miażdżycy. A ta z kolei przyczynia się do chorób serca (choroba wieńcowa, zawał serca) i mózgu (zaburzenia neurologiczne, udar). Stężenie w organizmie nie powinno przekraczać 190 mg/dl. Jeżeli jest wyższe – należy wykonać badania szczegółowe (m.in. na "cholesterol zły i dobry"), które powinien ocenić lekarz.

W proponowanym pacjentom pakiecie znajduje się także badanie kreatyniny, które pozwoli ocenić funkcjonowanie nerek. Kreatynina to organiczny związek chemiczny wydalany przez nerki. Występuje w surowicy krwi oraz w moczu. Choroby przewlekłe (np. cukrzyca, miażdżyca) uszkadzają nerki, a źle funkcjonujące nerki destrukcyjnie wpływają na funkcje pozostałych narządów. Wynik badania krwi, w którym oznaczana jest kreatynina informuje o sprawności pracy nerek.

Aby skorzystać z badań należy odebrać voucher w rejestracji głównej w budynku przychodni, w dniach: 19, 22, 23 i 24 stycznia, w godz. między 8 a 14. Osoba odbierająca voucher zobowiązana jest do przyjścia do laboratorium w dniu, który jest podany na voucherze. Badania będą przeprowadzane od godz. 7.30 do 15. Przed badaniami pacjent powinien być na czczo.