Bez sieciówki na lokalny pociąg. Czekamy na bilet metropolitalny

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego informuje, że do ostatnich dni liczył na pozytywne załatwienie sprawy tak, aby komunikacja działała w poprzednio ustalonej formie. ZDiTM jak co roku był otwarty na rozmowy, wysyłając stosowne zapytania do organizatora z prośbą o wycenę usługi. Niestety ZDiTM otrzymał pod koniec grudnia 2023 r. pismo informujące, że umowa na komunikację zastępczą stanowiącą alternatywę dla autobusów i tramwajów, realizowaną przez pociągi „Polregio” nie została przedłużona na 2024 r. Organizator regionalnych przewozów kolejowych podjął decyzję o rezygnacji z podpisania wspomnianej umowy. Zarząd przeprasza pasażerów za wynikłe utrudnienia nieleżące po stronie ZDiTM - mówi Kacper Reszczyński, rzecznik ZDiTM.

Do końca ubiegłego roku, zgodnie z porozumieniem zawartym z POLREGIO Sp. z o.o, w pociągach przewoźnika kursujących do i ze Szczecina Głównego, w granicach administracyjnych miasta, czyli między stacjami Szczecin Główny, Szczecin Gumieńce, Szczecin Port Centralny, Szczecin Zdroje, Szczecin Dąbie, Szczecin Zdunowo, Szczecin Załom, Szczecin Podjuchy, były honorowane wszystkie bilety okresowe ZDiTM. Teraz to się zmieniło.

Dla pasażerów oznacza to, że będą musieli czekać do drugiej połowy 2024 roku na wprowadzenie biletu metropolitalnego w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Bilet metropolitalny będzie można doładować na Szczecińską Kartę Aglomeracyjną czy też inne nośniki elektronicznie. Bilet metropolitalny ma być tańszy niż składowa cen pojedynczych biletów, żeby zachęcić pasażerów do zakupu. archiwum

- Na początku będzie to tylko bilet okresowy, który można będzie kupować w zależności od potrzeb na przykład na komunikację miejską w Szczecinie plus przejazd pociągiem na przykład do Goleniowa czy do Stargardu i na przykład na komunikację w Stargardzie. Bilet metropolitalny ma być tańszy niż składowa cen pojedynczych biletów, żeby zachęcić pasażerów do zakupu - mówi Roman Walaszkowski, dyrektor biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.