Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 25.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin

Szczecin, ul. Kurza 13, 14, przepompownia.

27.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Słowackiego fontanna Rusałka.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Władysława IV 9c.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Sowia 43, 45 , 47, Kozia 3.

28.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Nehringa 60c, dz.nr 8/20.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Średnia 15, 16, Ziemska 17, 19, 21, 23, dz.nr 242, 245, 268/1, 268/6.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Harnasiów 4i, 4j, Samborska dz.nr 7/10, 7/11.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Maciejowicka 2 do 8 parzyste, Kosynierów 1 do 6.

29.05 od godz. 8:30 do 14:30