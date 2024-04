Bez prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 18.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (18.04 9:05) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Drzonowo , Karcino 2, 3, 4A, od 5 do 10, 12, 12A, od 13 do 19, 21, 22, od 33 do 43, 43b, od 44 do 46, 46A, 47, 47a, od 48 do 50, 50 B, 51, 52, 54, 55, 227, II, 199, 52. 18.04 od godz. 8:00 do 14:00

Cieminko 23, 25, 28, Smołdzęcino 3, od 8 do 12, 14, 20, 24, Smołdzięcino-14, Śmidzięcino 1O, 4, 7, 13, 14a, od 15 do 17, 19, 22, 23. 18.04 od godz. 8:30 do 12:30

Gaworkowo 10, Lipno od 1 do 5, 64, 78/11,78/12, 78/4, 78/7, Toporzyk 49. 18.04 od godz. 8:30 do 12:30

powiat sławieński

Słowino 1, 3, 3A, 4, 8, 14, 16, 17, 17A, od 18 do 20, 20"A", 20A, 29, od 67 do 70, od 73 do 75, 79, 80, 80A, od 81 do 84, 84"B", 84A, od 85 do 88, 90, 483, 395/1, 494/5, 556, 565, 95/1, Sulimice .

18.04 od godz. 8:00 do 10:00

Brzeście 1, 5, 5/A, od 6 do 23, 23/a, od 24 do 26, od 28 do 35, 35/A, 36, 58, Janiewice od 113 do 118.

18.04 od godz. 8:00 do 14:00

Kwasowo 58.

18.04 od godz. 8:00 do 17:00

powiat stargardzki

Stargard ulica Młyńska 36, ulica Światopełka

18.04 od godz. 7:30 do 14:30