Będą zmiany w organizacji ruchu na ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie

Po przebudowie krótki fragment ul. Jagiellońskiej - od alei Piastów do alei Wojska Polskiego- został zwężony do jednego pasa ruchu. Przed remontem z dwóch pasów można było jechać na wprost we wspomnianą ulicę.

- Teraz jest ciężko. U wielu kierowców myślenie jest wyłączone i z prawego pasa próbują jechać na wprost, ale tak naprawdę jadą pod skos. Jeżdżę tędy codziennie i zawsze jest jakiś problem, może przydałoby się jakieś oznakowanie, które powodowałoby większe bezpieczeństwo w tym miejscu - mówi internauta Eryk w grupie "Piotr Krzystek na mieście".

Okazuje się, że niebawem w tym miejscu zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.