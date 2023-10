Bank Spółdzielczy w Goleniowie. Nowoczesny bank nastawiony na lokalność

Produkty Banku wyróżniają się na rynku konkurencyjnymi warunkami cenowymi oraz szeroką dostępnością. - Grupą docelową do jakiej chcemy dotrzeć jest społeczność, w której na co dzień działamy. To właśnie z myślą o niej i o jej potrzebach oferujemy korzystniejsze cenowo kredyty i lokaty. Nasze produkty mają takie warunki, aby w obecnych czasach kredyty wspomagały w realizacji celów i nie były znacznym obciążeniem dla kredytobiorcy – podkreśla Mateusz Stańczyk – pracownik działu marketingu Banku Spółdzielczego w Goleniowie.

Bank stawia na lokalność, dlatego dystrybuuje swoje produkty poprzez placówki umiejscowione w zachodniopomorskich miastach i miasteczkach.

- Nasze produkty nie odbiegają od produktów oferowanych przez inne banki, ale wyróżniamy się na ich tle podejściem do klienta, gdyż nasze produkty dopasowują się do jego potrzeb, a każda sprawa załatwiana jest indywidualnie przez wykwalifikowaną kadrę pracowników – dodaje Mateusz Stańczyk, podkreślając, że Bank Spółdzielczy w Goleniowie jest w czołówce banków, które oferują tak szeroką gamę produktów opartych o nowoczesne technologie, które są szczególnie ważne dla młodszej grupy klientów. Tu każdy ma świadomość, że w obecnych czasach bank to nie tylko „pani w okienku” lecz bank, który masz zawsze przy sobie, o każdej porze dnia i nocy na swoich urządzeniach mobilnych.