Aż 19 proc. z nas cierpi na hipochondrię, jednocześnie 34 proc. nie wie, czym ona jest

- Dobre relacje społeczne wpływają na nasze poczucie bezpieczeństwa i przynależności - tłumaczy dr n. med. Karolina Karabin. - Te z kolei minimalizują ryzyko wystąpienia zaburzeń lękowych, w tym nozofobii czy hipochondrii. Permanentne obawy o własne zdrowie mają złożone podłoże. I choć otoczenie może pomóc pacjentom w procesie leczenia, to nie jest w stanie ich wyleczyć. Potrzeba tutaj profesjonalnego wsparcia psychiatry lub psychoterapeuty - dodaje.

Na początku 2023 roku naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego przeprowadzili badania dotyczące wpływu relacji społecznych na ryzyko zachorowania na depresję i zaburzenia lękowe. Okazuje się bowiem, że w zaburzeniach lękowych kluczowe dla wyzdrowienia są dobre kontakty ze znajomymi w pracy czy w domu z rodziną. To one ograniczają prawdopodobieństwo występowania problemów psychicznych o 18 proc. Dobre relacja zmniejszają prawdopodobieństwo ich wystąpienia o 12 proc. Tymczasem osamotnienie zwiększa niebezpieczeństwo pojawienia się zaburzeń lękowych o 21 proc.

Nozofobia i hipochondria - jak je leczyć?

Hipochondria to zaburzenie nerwicowe, objawiające się lękiem o swój stan zdrowia, pomimo braku objawów. Co ważne - osoba, którą dotyka lęk o własne zdrowie jest tak silnie przekonana o chorobie, że zaczyna realnie odczuwać objawy. Osoby z hipochondrią nie udają.

Nozofobia z kolei to lęk przed konkretną chorobą - najczęściej jest to nowotwór (raport zdrowia uPacjenta pokazał, że obawia się go aż 62 proc. z nas), ale też HIV/AIDS, choroby układu sercowo-naczyniowego czy choroby weneryczne. Objawia się ciągłym szukaniem informacji o danej chorobie, rozmawianiem wyłącznie o niej, czy nadinterpretowaniem reakcji własnego ciała. Podobnie jak przy hipochondrii, pomimo braku rzeczywistych objawów, pacjent boi się diagnozy.