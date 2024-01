Awaria wodociągu w centrum Szczecina. Występują przerwy w dostępie do wody

Wodociąg o średnicy 100 mm leży od ziemią w pobliżu stacji benzynowej. Powodem awarii może być mróz.

- Zima to trudny czas nie tylko dla drogowców, ale także wodociągowców. Choć awarii w naszym mieście jest coraz mniej, to jednak się zdarzają, szczególnie zimą. W poniedziałek wieczorem, w kilkunastostopniowym mrozie ekipa ZWiK rozpoczęła usuwanie jednej z nich w centrum miasta. Prace na ulicy Piłsudskiego prowadzone są także od wtorkowego ranka, żeby jak najszybciej przywrócić mieszkańcom dostęp do wody - wyjaśnia Hanna Pieczyńska z Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

- Wodociągi w Szczecinie budowane są na takiej głębokości, żeby sama infrastruktura nie była narażona na zamarzanie. W przypadku awarii, które zdarzają się w przestrzeniach publicznych problemem jest częste przechodzenie temperatury przez zero, a co za tym idzie ruchy ziemi. Woda w rurach, która jest w ciągłym ruchu i pod dużym ciśnieniem nie zamarza. Za to wilgotna ziemia już tak. To właśnie zmiana stanu skupienia i objętości gruntu jest problemem, a w połączeniu z naciskiem ciężkich pojazdów może powodować częstsze awarie, na które nie mamy wpływu - dodaje.