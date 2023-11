Podzamcze zapada się. Ekipa ZWiK szuka przyczyny. Jest kilka hipotez [ZDJĘCIA]

Znamy już pierwsze wyniki badań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Nie doszło do przerwania wodociągu.

- Założyliśmy w okolicy specjalne logery, które pomagają stwierdzić czy występuje awaria wodociągowa. Po pobraniu i analizie danych wykluczamy wycieki na sieci wodociągowej. Sprawdzamy także kanały. Zakończyliśmy już czynności związane z ich czyszczeniem i będziemy wprowadzać do rur kamerę, żeby zobaczyć, w jakim są stanie i co dzieje się pod ziemią. Istnieje prawdopodobieństwo, że kanały ogólnospławne eksploatowane przez nas są w dobrym stanie i nie jest to nasza awaria. Problem może dotyczyć odejścia od rynien lub przyłączy, ale to właśnie sprawdzamy - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZWiK.