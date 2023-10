Awantura o opłaty za Orliki. Szkoły pokazały cenniki

Temat orlików, jak żadne inny, połączył miejskich radnych, z których większość jest przeciwna wprowadzeniu opłat i nie zgodziła się na wprowadzenie proponowanego przez Piotra Krzystka projektu uchwały o płatnym wynajmie przyszkolnych boisk. Rzeczywistość jest jednak inna. Jeden z internautów pokazał cennik wynajmu Orlika w SP nr 39, z którego wynika, że godzina najmu kosztuje 70 złotych plus 25 zł za oświetlenie.

Co na to prezydent miasta?

- Pisałem w wielu wiadomościach, że to nie oznacza, że dyrektorzy nie mogą sami podjąć takich działań. I to do dyrektorów należała decyzja o tym czy i jakie opłaty wprowadzić. Wszystko uzależnione od kosztów utrzymania. Do urzędu należało jedynie formalne zatwierdzenie propozycji dyrektorów, bo tak stanowią przepisy - tłumaczy Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.