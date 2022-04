Autobusy elektryczne w Szczecinie. Kolejne pojazdy pojawiły się na ulicach miasta [ZDJĘCIA]

- Pojazdy mają długość 12 metrów – maksymalna liczba pasażerów 75 osób, w tym 28 siedzących. Autobusy są wyposażone w baterie Solaris High Power o łącznej pojemności ponad 120 kWh. Są to magazyny energii przystosowane do szybkiego ładowania zarówno przez złącze plug-in, jak i poprzez pantograf. Jest także system odzyskiwania energii podczas hamowania i jazdy z góry i wykorzystania jej do doładowania magazynu energii. Oświetlenie kabiny pasażerskiej wykonane jest w technologii LED. Ponadto w kabinie znajdują się ładowarki USB oraz system informacji dla pasażerów - powiedziała Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZDiTM.