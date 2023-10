ATF Polska – Kompleksowa gospodarka odpadami 

Dla firmy kluczowe są jakość i bezpieczeństwo. Każdego dnia firma realizuje kilkanaście tysięcy pojedynczych usług w terenie, pokonując setki kilometrów i obsługując tysiące gospodarstw domowych.. Dociera do najdalej położonych miejscowości, wioseczek, także tych oddalonych od głównych arterii i tych trudnodostępnych.. Specjalizuje się w obsłudze terenów gminnych, wiejskich, na których praca w zakresie odbioru i transportu odpadów jest wymagająca i bardzo trudna.

Działalność firmy to kompleksowa usługa w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów. - Poprzez swoją codzienną pracę służymy licznym wspólnotom samorządowym, dzięki czemu czujemy się ich częścią. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort tysięcy mieszkańców naszego województwa. Zarówno w zakresie transportu jak i w zakresie przetwarzania odpadów jesteśmy istotnym elementem wojewódzkiego systemu, realizując cele i zadania zawarte m.in w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. – mówi Agnieszka Fiuk z ATF Polska. - Jesteśmy dumni z bycia firmą rodzinną, w stu procentach polską, która buduje swoją pozycję od ponad ćwierćwiecza. Skutecznie konkurujemy z największymi koncernami zagranicznymi podejmując szereg wyzwań inwestycyjnych – dodaje.

- Współpracując z gminami w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów nie ograniczamy się wyłącznie do wykonywania swoich zadań ale zawsze dodatkowo realizujemy szereg działań edukacyjnych, które są naszym zadaniem niezwykle potrzebne. Bardzo cenimy sobie także bezpośredni kontakt i interakcje z mieszkańcami, które są możliwe właśnie dzięki naszej obecności na gminnych imprezach w szkołach itp. – podkreśla Agnieszka Fiuk – Pełnomocnik Zarządu Spółki.

Firma od 2022 r. dysponuje jedną z najnowocześniejszych instalacji do przetwarzania odpadów w Polsce. Dzięki zastosowaniu nowych technologii opartej na systemie podczerwieni oraz sztucznej inteligencji tutejsza sortownia jest w stanie wygenerować kilkanaście frakcji materiałowych o bardzo wysokim stopniu czystości. - Jako nieliczni stosujemy kilkustopniowy proces doczyszczania surowców. Dzięki pracy w naszej sortowni tysiące ton odpadów rocznie są zawracane do gospodarki i wykorzystywane w procesach recyklingu i odzysku energii. Fakt, że sortownia jest wydajna i nowoczesna to także gwarancja dla naszych partnerów, czyli gmin z którymi współpracujemy, w zakresie możliwości uzyskiwania wysokich, wymaganych prawem unijnym poziomów odzysku i recyklingu – mówi Agnieszka Fiuk.