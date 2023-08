Alternatywne trasy nad morze na Pomorzu Zachodnim. Zobacz MAPY i nie utknij w korku!

- Zachęcamy do korzystania z map, jednak nie należy zapominać o odpowiednim przygotowaniu się do podróży. Siadając za kierownicą samochodu zadbajmy o to aby wakacyjny wyjazd stał się przyjemnością, a nie walką o przetrwanie. Nie należy wyruszać w podróż, gdy jest się zmęczonym lub niewyspanym – taki stan zmniejsza zdolność koncentracji, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zaśnięcia za kierownicą. Nie zapominajmy o odpowiednim przygotowaniu pojazdu do podróży: zadbajmy o jego należyty stan techniczny, w tym oświetlenie zewnętrzne i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych - radzą policjanci.