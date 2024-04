Alexander Gorgon z Pogoni Szczecin: Zwariowana ekstraklasa. Tym razem trafiło na nas

- Niestety, zwariowana ekstraklasa i tym razem trafiło na nas. Bardzo łatwo straciliśmy dwie bramki. Próbowaliśmy wywierać presję na przeciwniku, budować akcje, była nawet jedna okazja. Nie wpadło. Niestety, ale nasze próby były bez efekty. Piast był dobrze zorganizowany, a u nas nie wszystko dobrze funkcjonowało. Walka w drugiej połowie kosztowała nas dużo energii, ale nie było efektu – tłumaczył Alexander Gorgon.

Mecz mógł się zakończyć inaczej, ale w 90. minucie Kamil Grosicki zmarnował karnego, a po chwili sędziowie nie uznali gola Efthymiosa Koulourisa.

- Karny był zawsze traktowany jak bramka, ale coraz trudniej wykorzystuje się „11”. Nie mamy pretensji do Kamila. Generalnie to był taki mecz, że może i bardziej sprawiedliwym byłby remis, czyli klasycznie z Piastem, ale to nie był nasz dzień – mówił pomocnik Pogoni. - Dużo sił nas kosztowały straty na połowie Piasta, a rywale organizowali kontry. My musieliśmy biegać, piłkę odzyskiwaliśmy pod swoim polem karnym. To nas dobijało, traciliśmy czas. Boli, bo wiedzieliśmy, że kibice świętują urodziny, ale nie dorzuciliśmy do tego naszej cegiełki.