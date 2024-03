Alexander Gorgon po meczu Pogoń - Zagłębie: Graliśmy bez inspiracji

Pogoń zmarnowała dużą szansę, bo w tej serii spotkań punkty zgubiły: Lech, Legia, Raków, Śląsk. Zapunktowała za trzy punkty tylko Jagiellonia.

- Nasza forma nie była dobra. Dobrze to czuliśmy podczas spotkania. Graliśmy bez inspiracji. Na pewno chcieliśmy, ale nie byliśmy w stanie – mówi Alexander Gorgon, pomocnik Pogoni Szczecin. - Szkoda, bo to był typowy mecz na remis, np. na 1:1.

I pewnie mecz miałby inny finał, gdyby w I połowie Kamil Grosicki wykorzystał rzut karny czy Dawid Kurminowski nie wybił piłki z linii bramkowej po dość przypadkowej sytuacji.

- To nie był mecz obfitujący w sytuacje bramkowe. Nie miało ich Zagłębie, a my też nic wielkiego nie wykreowaliśmy – mówi Gorgon. - Mieliśmy rewelacyjny start w tym roku i nadal jest bardzo ciasno w czołówce tabeli. Po tej pierwszej porażce nie ma co się za bardzo smucić czy narzekać. Jeszcze dużo spotkań przed nami i cały czas walczymy.