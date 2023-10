Adam Rudawski, kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu: Referenda powinny służyć obywatelom, a nie aktualnie rządzącym

Czy ugrupowanie, które pan reprezentuje, weźmie udział w referendum 15 października?

W Polsce 2050 każdy sam zdecyduje czy chce wziąć udział w referendum. Nie namawiamy do bojkotu, ale też nie promujemy tego wydarzenia. Osobiście nie pobiorę karty do głosowania i nie wezmę udziału w tak zorganizowanym referendum.

Jak ocenia pan pomysł przeprowadzenia referendum oraz pytania, jakie zostaną postawione Polakom?

Bardzo źle oceniam procedurę ustalania pytań bez konsensusu z opozycją. Uważam, że jest to bardziej plebiscyt rządzących niż referendum. Nie wzięto pod uwagą żadnej propozycji pytań lub ich brzmienia zgłaszanych z kręgu opozycji. Termin organizacji referendum też uważam za chybiony. Organizacja go w terminie wyborów powszechnych wprowadza zamieszanie i przymusza obywateli, którzy nie chcą brać w nim udziału, do ujawnienia komisji wyborczej swojej decyzji, która zostaje zanotowana w dokumentacji wyborczej. Przypominam, że referendum jest w Polsce dobrowolne i nie powinno być sytuacji, w której obywatel musi zgłaszać do dokumentacji prowadzonej przez komisje wyborcze swojej decyzji o uczestniczeniu w nim lub nie. Zagadnienia prezentowane w referendum nie są dzisiaj osią sporu politycznego. Nikt nie zgłasza postulatu zmiany wieku emerytalnego. Żadne ugrupowanie nie postuluje sprzedaży strategicznych firm z udziałem skarbu państwa. Nikt nie postuluje rozebrania zapory na granicy z Białorusią, ani nie godzi się na niekontrolowaną i przymusową relokacją emigrantów i uchodźców. Mój opór budzi też sposób doboru słów w pytaniach: „wyprzedaż” zamiast sprzedaż, „narzucanym” zamiast proponowanym, który jest negatywnie nacechowany emocjonalnie - buduje napięcie i strach oraz sugeruje odpowiedź. Referenda są ważnym elementem demokracji i należy je przeprowadzać, ale w tematach, gdzie społeczeństwo lub politycy nie potrafią znaleźć konsensusu. Pytania powinny być uzgodnione z opozycją i nienacechowane emocjonalnie. Powinny służyć obywatelom, a nie aktualnie rządzącym i odbywać się w terminie pozawyborczym, a nie w emocjonalnym czasie wyborów parlamentarnych.