76-latek stanie przed sądem za wypadek na przejściu dla pieszych. Jest akt oskarżenia

Kierowca wjechał na pasy, mimo, że auto z lewej strony zatrzymało się, aby przepuścić pieszą. W wyniku zderzenia kobieta została poważnie ranna. Oskarżony nie przyznał się do winy.

Do wypadku doszło 16 grudnia 2021 r. na ul. Mieszka I w Szczecinie. W toku przeprowadzonego śledztwa ustalono, że kierowca nissana, jadąc ulicą Mieszka I od strony al. Piastów w kierunku ul. Milczańskiej, wskutek niedostatecznego obserwowania przedpola jazdy, potrącił pieszą, który przekraczała jezdnię w obszarze wyznaczonego i prawidłowo oznakowanego przejścia dla pieszych.

- Kierowca zignorował fakt, że na lewym pasie ruchu inny pojazd zatrzymał się, umożliwiając pieszej wejście na jezdnię - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

W wyniku uderzenia przednią częścią pojazdu i upadku na ziemię, piesza odniosła liczne obrażenia czaszkowo-mózgowe, złamania kości miednicy oraz żeber, doznając tzw. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Świadkowie udzielili pokrzywdzonej pierwszej pomocy, a następnie pogotowie przewiozło kobietę do szpitala. Prokurator zatrzymał kierowcy prawo jazdy. Podejrzany nie przyznał się do winy. Za spowodowanie wypadku skutkującego ciężkimi obrażeniami grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.