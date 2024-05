65 lat temu został pobity rekord prędkości na junaku. Pasjonaci motoryzacji pamiętali o tym wyczynie [ZDJĘCIA, WIDEO]

O wzruszeniu i radości mówiła wdowa po Franciszku Stachewiczu. Wnuk Franciszka – Bartosz Stepanów, wspominał jak dziadek, zamiast do piaskownicy zabierał go do warsztatu, do składania silników, jak kupił mu motorynkę, żeby od małego wiedział czym najlepiej wyjeżdżać na drogę.

Junakowcy z całego raju zastanawiali się, gdzie by tu postawić kolejną tablicę ku czci motocykla ze Szczecina.

Jak to było ze słynnym rekordem?

Jak podaje szczecińskie Muzeum Techniki i Komunikacji, w 1959 r. Franciszek Stachewicz rozpędził junaka jak nikt przed nim i nikt po nim. Nieco przerobiono fabryczny motocykl; rozwiercono gaźnik, zwiększono stopień sprężania silnika, założono owiewki. Próba odbyła się na trzykilometrowym odcinku drogi między Malborkiem a Tczewem. Junak uzyskał na kilometrowym odcinku 149,3 km/h ze startu lotnego i 102,5 ze startu stojącego. Wydarzenie to zostało uwiecznione przez Polską Kronikę Filmową (PKF 16A z 1959 roku) i tygodnik „Motor” (nr 17 (366) z 26 kwietnia 1959 roku). Rekord ustanowiony został mimo silnego bocznego wiatru (6 stopni Beauforta).

Franciszek Stachewicz (ur. 1 września 1933 w Tczewie, zm. 30 listopada 2014 w Gdyni) – był motocyklistą, startującym na żużlu, w wyścigach drogowych, motocrossie i rajdach.